США раскрыли «типичный» план атаки на российские системы ПВО





Сначала в работу включается 70-е разведывательное крыло, Кибернетическое командование и Агентство национальной безопасности (АНБ). Они начинают собирать глобальные разведданные о взаимодействии и расположении российских систем ПВО. На этом этапе необходимо определить цели для атаки и найти пробелы в обороне противника. Затем 363-е разведывательное крыло должно выяснить потенциал вооружения противника.После этого США намерены разработать конкретный план радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На следующем этапе 55-е разведывательное крыло разрабатывает методы некинетического подавления российских систем ПВО, а затем оперативно передает точные данные относительно местонахождения комплексов своей авиации, которая молниеносным ударом должна нанести невосполнимый вред противнику.Также в ходе обсуждений представитель АНБ отметил, что США предпочитает избегать прямых конфликтов и поддерживает политику деэскалации, однако в случае необходимости американские ВВС готовы приступить к нейтрализации противника. Такие действия были названы «типичным» планом атаки на системы ПВО России, к его реализации военные готовы приступить в любой момент.