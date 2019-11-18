Владимир Кузьмин продолжает арендовать квартиру для любовницы после возвращения к жене





Недавно Владимир Кузьмин принял решение расстаться с 28-летней Светланой Карпухиной, ради которой бросил свою супругу. При этом он вернулся к жене Екатерине Трофимовой, с которой прожил около 17 лет. Несмотря на примирение пары, музыкант продолжает арендовать квартиру для своей любовницы. Александр Трофимов рассказал, что бывшая избранница артиста до сих пор признается ему в любви.Появились слухи, что Екатерина Трофимова готовится к свадьбе с Кузьминым. Его брат считает, что у нее развилась бурная фантазия из-за отсутствия работы.