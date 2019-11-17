Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода





В Instagram Станислав Садальский опубликовал большое сообщение, в котором поразмышлял на тему поведения супругов после расставания и долгой семейной жизни. В качестве примера актер привел двух знаменитостей: Лолиту и актрису Людмилу Целиковскую. Первая на протяжении 9 лет брака рассказывала о том, как она любит своего супруга Дмитрия Иванова, а как только они расстались – начала делать нелицеприятные заявления относительно его поведения и личности.Другую точку зрения, отмечает Станислав Садальский, представляла советская актриса Людмила Целиковская. Однажды она развелась с четвертым мужем, и тот практически сразу начал отношения с другой женщиной, а затем и вовсе покинул СССР. Тогда пресса и коллеги артистки начали критиковать мужчину, однако звезда встала на его защиту., - заявила тогда она.Станислав Садальский отметил, что каждый человек сам может решить, какой подход ему ближе. Подписчики актера поддержали его мнение и отметили, что поведение Лолиты и ее последние заявления негативно сказываются на репутации звезды, ведь теперь она может сильно пострадать.