Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Русская возлюбленная голливудского актера Джонни Деппа не выдержала давления публики и рассталась со звездой. Полина Глен уехала из Лос-Анджелеса, вернувшись на родину, как передает Daily Mail.
Как передают источники из близкого окружения 24-летней Полины Глен, она не смогла выдержать постоянного внимания со стороны общественности, поэтому приняла решение расстаться с Джонни Деппом. Ранее в прессе сообщали о том, что актер намерен жениться на россиянке, однако его слава и судебные тяжбы с Эмбер Херд стали для нее большим испытанием. Как известно, пара познакомилась на вечеринке в прошлом году. Полина Глен весной и летом часто приезжала к Деппу в его особняк, регулярно посещая Россию, но теперь окончательно вернулась на родину.
Друзья танцовщицы отмечают, что Полину Глен пугал тот интерес публики, который вызывал этот роман.
Как передают источники из близкого окружения 24-летней Полины Глен, она не смогла выдержать постоянного внимания со стороны общественности, поэтому приняла решение расстаться с Джонни Деппом. Ранее в прессе сообщали о том, что актер намерен жениться на россиянке, однако его слава и судебные тяжбы с Эмбер Херд стали для нее большим испытанием. Как известно, пара познакомилась на вечеринке в прошлом году. Полина Глен весной и летом часто приезжала к Деппу в его особняк, регулярно посещая Россию, но теперь окончательно вернулась на родину.
Друзья танцовщицы отмечают, что Полину Глен пугал тот интерес публики, который вызывал этот роман.