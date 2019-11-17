Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию

Как передают источники из близкого окружения 24-летней Полины Глен, она не смогла выдержать постоянного внимания со стороны общественности, поэтому приняла решение расстаться с Джонни Деппом. Ранее в прессе сообщали о том, что актер намерен жениться на россиянке, однако его слава и судебные тяжбы с Эмбер Херд стали для нее большим испытанием. Как известно, пара познакомилась на вечеринке в прошлом году. Полина Глен весной и летом часто приезжала к Деппу в его особняк, регулярно посещая Россию, но теперь окончательно вернулась на родину.Друзья танцовщицы отмечают, что Полину Глен пугал тот интерес публики, который вызывал этот роман.