АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Новая версия Windows 10 не обновляется на ПК со старыми драйверами

Новая версия Windows 10 не обновляется на многих персональных компьютерах. Причина кроется в тонкостях установки приложения.
Новая версия Windows 10 не обновляется на ПК со старыми драйверами

Пользователи разочарованы обновлением десятой операционной системы Windows, хотя ноябрьский патч еще доступен для широких масс и не распространен автоматически. Вся сложность в обновлении, и виной этому устаревший драйвер Bluetooth Realtek, не совместимый с новинкой. Во время установки программы на экране появляется надпись с утверждением о невозможности запустить версию Windows 10. Сотрудники Microsoft назвали это соображениями безопасности пользователей.

В остальных случаях обновление совершается быстро и без проблем. Весь процесс занимает не больше 10 минут. Также можно подождать выхода модификации 20H1 с функцией оптимизации поиска и рядом других полезных инноваций.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в…
Новая версия Windows 10 не обновляется на ПК со старыми…
Камера игрового смартфона Xiaomi Black Shark 2 провалила тест…
Названы выгодные акции от дилеров китайских…
Стало известно, что произойдет при подключении смартфона к беспроводной и проводной зарядкам…
Наталью Бочкареву уличили в использовании сленгового слова…
Хакер взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил доступ к данным…
Екатерина Архарова считает нормальным рождение первенца в 44…
В московском метро вандал испортил скульптуру…
Участник проекта "Дом-2" Сергей Захарьяш отправится в отель с Анастасией…
Эксперты рассказали об опасности публичных USB-зарядок для…
Сергей Шнуров назвал одну из самых плохих команд, участвовавших в передаче “Форт…
Продемонстрирован 10-местный УАЗ-37411 на основе «Буханки» для…
Яна Рудковская показала архивное фото с обвиняемым в убийстве историком Олегом…
Врачи-урологи назвали способы лечения рака…
Владимир Мединский рассказал о своем отношении к откровенным сценам в…
HDM Global выпустит три ранее неизвестных смартфона…
В программе "Перезагрузка" вместо Ксении Бородиной будет работать Дарья…
Россия не возобновит полеты на курорты Египта в 2019…
Дмитрий Тарасов рассказал о планах отдать свою дочь Милану в…
Внучка Софии Ротару всерьез занимается…
Ксения Собчак попросила родителей Максима Виторгана пожить за городом после новости о пополнении в их…
Специалисты рассказали, чего нельзя делать после…
Марианна Абравитова: Ксения Собчак и Константин Богмолов продолжат эпатировать…
«АвтоВАЗ» готовит для Lada XRay новую комплектацию…
Эммануил Виторган мечтает о рождении…
Sony Xperia в декабре обновится до Android…
Ксения Собчак украсила свой дом гипсовыми головами…
Мама телеведущей Ксении Собчак выступила против ее брака с режиссером Константином…
Ученые назвали продукты, от которых следует отказаться…
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов забрал старшую дочь у бывшей…
Роман Макеев: "Мать била Алену Савкину, чтобы они не покинули проект…
В Китае диагностировали третий случай заражения легочной…
Виктория Романец обругала матом победительницу своего…
«Моя нежная девочка»: Ольга Бузова обратилась к жене Александра…
Ольга Бузова будет выпускать алкоголь под своим…
Налоговая разыскивает актера Александра Петрова из-за…
В Китае выпустили дешевую копию Range Rover Sport – Hunkt…
Диму Билана закидали бумажными самолетиками на концерте в…
Ведущая "Дома-2" Юлия Ефременкова тяжело восстанавливается после…
Просмотреть все новости