Новая версия Windows 10 не обновляется на ПК со старыми драйверами
Новая версия Windows 10 не обновляется на многих персональных компьютерах. Причина кроется в тонкостях установки приложения.
Пользователи разочарованы обновлением десятой операционной системы Windows, хотя ноябрьский патч еще доступен для широких масс и не распространен автоматически. Вся сложность в обновлении, и виной этому устаревший драйвер Bluetooth Realtek, не совместимый с новинкой. Во время установки программы на экране появляется надпись с утверждением о невозможности запустить версию Windows 10. Сотрудники Microsoft назвали это соображениями безопасности пользователей.
В остальных случаях обновление совершается быстро и без проблем. Весь процесс занимает не больше 10 минут. Также можно подождать выхода модификации 20H1 с функцией оптимизации поиска и рядом других полезных инноваций.
Пользователи разочарованы обновлением десятой операционной системы Windows, хотя ноябрьский патч еще доступен для широких масс и не распространен автоматически. Вся сложность в обновлении, и виной этому устаревший драйвер Bluetooth Realtek, не совместимый с новинкой. Во время установки программы на экране появляется надпись с утверждением о невозможности запустить версию Windows 10. Сотрудники Microsoft назвали это соображениями безопасности пользователей.
В остальных случаях обновление совершается быстро и без проблем. Весь процесс занимает не больше 10 минут. Также можно подождать выхода модификации 20H1 с функцией оптимизации поиска и рядом других полезных инноваций.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:57