Новая версия Windows 10 не обновляется на ПК со старыми драйверами





Пользователи разочарованы обновлением десятой операционной системы Windows, хотя ноябрьский патч еще доступен для широких масс и не распространен автоматически. Вся сложность в обновлении, и виной этому устаревший драйвер Bluetooth Realtek, не совместимый с новинкой. Во время установки программы на экране появляется надпись с утверждением о невозможности запустить версию Windows 10. Сотрудники Microsoft назвали это соображениями безопасности пользователей.В остальных случаях обновление совершается быстро и без проблем. Весь процесс занимает не больше 10 минут. Также можно подождать выхода модификации 20H1 с функцией оптимизации поиска и рядом других полезных инноваций.