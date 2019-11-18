Анастасия Волочкова показала поклонникам своего "балетного" кота

На опубликованных кадрах Анастасия Волочкова держит на руках пушистого домашнего кота, рассказывая о том, что сейчас распределяет пригласительных для всех своих знакомых. Своих подписчиков она приглашает на премьерный спектакль в Вегасе, который состоится 20 ноября. Балерина отметила, что немного мест еще осталось, а приобрести их можно на ее портале. В частности, артистка готовит шоу “Балерина в зазеркалье цирка”.Домашний питомец Волочковой по кличке Лакки является котом породы британская шиншилла. Ранее она называла его “мой балетный котик”, а также рассказывала об уходе за питомцем, нуждающемся регулярные обследования и стрижки, которые иногда осуществляются прямо в доме балерины, сообщает URA.RU.