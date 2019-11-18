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Анастасия Волочкова показала поклонникам своего "балетного" кота

Балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам своего "балетного" кота и пригласила на выступление. Новое видео звезды появилось на ее странице в Instagram.

На опубликованных кадрах Анастасия Волочкова держит на руках пушистого домашнего кота, рассказывая о том, что сейчас распределяет пригласительных для всех своих знакомых. Своих подписчиков она приглашает на премьерный спектакль в Вегасе, который состоится 20 ноября. Балерина отметила, что немного мест еще осталось, а приобрести их можно на ее портале. В частности, артистка готовит шоу “Балерина в зазеркалье цирка”.

Домашний питомец Волочковой по кличке Лакки является котом породы британская шиншилла. Ранее она называла его “мой балетный котик”, а также рассказывала об уходе за питомцем, нуждающемся регулярные обследования и стрижки, которые иногда осуществляются прямо в доме балерины, сообщает URA.RU.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:20

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