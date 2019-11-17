Камера игрового смартфона Xiaomi Black Shark 2 провалила тест DxOMark





Специалисты DxOMark присудили Black Shark 2 общую оценку в 84 балла. Примечательно, что по этому показателю игровой смартфон уступает старым устройствам от других компаний: Samsung Galaxy S7 Edge, iPhone 7 Plus, Nokia 9 PureView, Samsung Galaxy A50 и Samsung Galaxy A9.За фотосъемку Black Shark 2 получил 84 балла, а за видео – 85. Эксперты DxOMark обратили внимание на то, что, несмотря на провальный итоговый результат игровой новинки, ее камеру нельзя назвать плохой или некачественной. При фотографировании они выделили хорошую экспозицию кадра и приятные цвета при съемке вне помещения. Отдельно был отмечен эффект «боке», выполненный на отличном уровне. При съемке видео ситуация также является удовлетворительной. Смартфон хорошо справляется со стабилизацией изображения в статичных сценах, обеспечивает приемлемую экспозицию в кадре, а также отлично передает цвета как в помещении, так и на улице.Напомним, игровой смартфон Black Shark 2 комплектуется процессором Snapdragon 845, 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет объем в 4000 мАч. Основная камера является двойной и имеет кристаллы на 20 и 16 МП, тогда как фронтальная одинарная и получила 20 МП.