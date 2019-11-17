Названы выгодные акции от дилеров китайских автопроизводителей





Главной задачей дилеров, сотрудничающих с китайскими фирмами, является привлечение новых клиентов. Для этого проводятся акции на автомобили и обслуживание. Например, партнеры FAW до конца нынешнего года бесплатно выполнят техническое обслуживание машин в сервисных центрах производителя. Купив паркетник Tiggo 7, новый владелец автоматически обзаводится набором сервисных услуг и подарками.Также клиенты могут приобрести автомобиль, выбрав выгодный для этого кредит. Более детальная информация имеется у дилеров китайских компаний, функционирующих на территории РФ.