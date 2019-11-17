Наталью Бочкареву уличили в использовании сленгового слова наркоманов

После инцидента с наркотиками Наталья Бочкарева вышла на связь с поклонниками, отметив, что уже соскучилась по своей публике. При этом она отметила, что ее умиляет, когда под ее постами подписчики оставляют комментарии по типу: “Есть че?”. Звезда пообещала сделать это высказывание своей фишкой, за что ее пристыдили фолловеры. Публика указала ей на использование жаргонных слов, отметив, что так говорят только наркоманы.В новом посте Наталья Бочкарева посоветовала хейтерам забыть о негативе в ее сторону, иначе она будет блокировать их без разбирательств. Также артистка призналась, что в ее жизни нет времени реагировать на интриги вокруг ее имени, поскольку она готовит большой проект.