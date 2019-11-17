Наталью Бочкареву уличили в использовании сленгового слова наркоманов
Подписчики Instagram-аккаунта Натальи Бочкаревой уличили актрису в использовании сленгового слова наркоманов. Звезду пристыдили за употребление жаргонов, на что она ответила в новом обращении.
После инцидента с наркотиками Наталья Бочкарева вышла на связь с поклонниками, отметив, что уже соскучилась по своей публике. При этом она отметила, что ее умиляет, когда под ее постами подписчики оставляют комментарии по типу: “Есть че?”. Звезда пообещала сделать это высказывание своей фишкой, за что ее пристыдили фолловеры. Публика указала ей на использование жаргонных слов, отметив, что так говорят только наркоманы.
В новом посте Наталья Бочкарева посоветовала хейтерам забыть о негативе в ее сторону, иначе она будет блокировать их без разбирательств. Также артистка призналась, что в ее жизни нет времени реагировать на интриги вокруг ее имени, поскольку она готовит большой проект.
После инцидента с наркотиками Наталья Бочкарева вышла на связь с поклонниками, отметив, что уже соскучилась по своей публике. При этом она отметила, что ее умиляет, когда под ее постами подписчики оставляют комментарии по типу: “Есть че?”. Звезда пообещала сделать это высказывание своей фишкой, за что ее пристыдили фолловеры. Публика указала ей на использование жаргонных слов, отметив, что так говорят только наркоманы.
В новом посте Наталья Бочкарева посоветовала хейтерам забыть о негативе в ее сторону, иначе она будет блокировать их без разбирательств. Также артистка призналась, что в ее жизни нет времени реагировать на интриги вокруг ее имени, поскольку она готовит большой проект.