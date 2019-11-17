Стало известно, что произойдет при подключении смартфона к беспроводной и проводной зарядкам одновременно





Для этого эксперимента были выбраны флагманские смартфоны разных компаний: iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 30, Xiaomi Mi 9 и Samsung Galaxy S10+. Сначала эксперты удостоверились, что у устройств работают оба вида зарядки, а затем подключили их одновременно. Результат оказался достаточно необычным, ведь специалисты считали, что в такой ситуации устройство отдаст приоритет беспроводной, ведь она имеет значительно большую мощность.Все оказалось иначе. Все участники эксперимента отдали предпочтение проводной зарядке, тогда как мощность другой была снижена фактически до нуля, хотя эти показатели у всех смартфонов оказались разными. iPhone 11 Pro Max получал энергию беспроводным путем с мощностью 1 Вт, тогда как проводным – 21,35 Вт. У Huawei Mate 30 результат был похожим – беспроводная – 0,28 Вт, проводная – 13,52 Вт. Самый низкий показатель был у Xiaomi Mi 9 – 0,15 и 16,94 Вт. Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+: беспроводная – 0,47 Вт, проводная – 14,6 Вт.При этом эксперты отметили, что одновременная зарядка смартфона двумя способами негативно сказывается на батареи устройства, поэтому таких «экспериментов» дома стоит избегать.