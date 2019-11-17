Эксперты рассказали об опасности публичных USB-зарядок для смартфона





В последние годы в разных странах мира начала развиваться инфраструктура, позволяющая владельцам гаджетов заряжать свои устройства прямо посреди оживленных мегаполисов. Публичные USB-зарядки стали устанавливать на остановках, в общественном транспорте, метро, в парках и т.д. Недавнее исследование таких мест показало, что они являются опасными для пользователей.Все дело в том, что публичные USB-зарядки могут быть использованы хакерами. Злоумышленники способны установить на такое оборудование дополнительные модули и программное обеспечение, представляющее опасность для пользователей. Подключив смартфон к такому устройству, человек рискует дать хакерам доступ к своим персональным данным, а в некоторых случаях – даже скачать их.Подобные случаи были зафиксированы в городах США, поэтому эксперты советуют пользователям быть бдительными и избегать публичных USB-зарядок. По словам специалистов, надежнее всего найти простую розетку и подключить гаджет к ней, в таком случае за его безопасность можно не переживать. Также было отмечено, что угроза существует как на Android, так и на iOS.