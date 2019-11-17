Участник проекта "Дом-2" Сергей Захарьяш отправится в отель с Анастасией Стецевьят





Несмотря на то, что к Сергею Захарьяшу на проект "Дом-2" пришла Диана Кальсина, заинтересовать молодого человека она, по-видимому, не смогла, после чего и вовсе решила покинуть реалити-шоу. Находясь в статусе свободного парня, проектант совсем не против общения и дружбы с Анастасией Стецевьят. Его не тревожит, что причиной ухода потенциальной избранницы стали именно поцелуи и объятия понравившегося ей Захарьяша с подругой.Теперь Анастасия Стецевьят, после того, как у них с Сергеем Захарьяшем завязалась крепкая дружба, пригласила его в отель, где хочет без камер обсудить дальнейшие планы по поводу тренировок. Примечательно, что так же развивался роман проектантки с бывшим избранником Федором Стрелковым. Они сначала дружили, затем целовались и обнимались, а после и вовсе дело дошло до "волшебства". После расставания молодой человек отметил, что ему с Анастасией Стецевьят было неинтересно. Проектант не захотел ждать следующую претендентку на его сердце и просто покинул Периметр.