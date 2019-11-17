Сергей Шнуров назвал одну из самых плохих команд, участвовавших в передаче “Форт Боярд”





В новую команду вошли Дмитрий Романов, Ника Вайпер, Валерия Дергилева, Таир Мамедов и Антон Лирник. На протяжении всей игры звездные участники не могли справиться даже с самыми простыми заданиями, чем оказался разочарован Сергей Шнуров. Музыкант заявил, что эта команда стала одной из самых плохих, которые он видел. Закадровый голос подчеркнул, что команда из блогеров, знаменитостей и звезд Сети стала самой неудачливой в новом сезоне “Форта Боярд”.Однако команда смогла собрать более 532 тысяч рублей, несмотря на невезение. Все собранные деньги будут отправлены на счет благотворительного фонда Константина Хабенского.