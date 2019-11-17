Врачи-урологи назвали способы лечения рака простаты





Главный врач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов заявил, что 30% мужского населения планеты сталкивает с раком простаты. Главными факторами развития этого заболевания являются возрастные изменения и неправильный образ жизни. Именно поэтому специалист советует представителям сильного пола старше 50 лет ежегодно обследоваться.Врач-уролог обратил внимание на то, что мужчины обычно узнают о раке простаты после начала проблем с эректильной функцией. Чаще всего она развивается на фоне таких проблем, как сахарный диабет, а также эндокринных, кардиологических и невротических заболеваний. По статистике лишь 17% россиян обращаются за помощью врача на первой стадии развития онкологии, а 67% ее диагностируют на второй и третьей, еще 19% узнают диагноз на четвертой.Такая ситуация осложняя процесс лечения, так как изначально рак простаты отлично поддается лечению, однако, чем сильнее он развивается – тем хуже действуют препараты. Для решения этой проблемы врачи-урологи предлагают развивать раннюю диагностику данного вида онкологии, а также рассматривается вариант ежегодного скрининга у мужчин.