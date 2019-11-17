Яна Рудковская показала архивное фото с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым





О расправе сотрудника вуза над 24-летней аспиранткой стало известно в начале ноября, также уточнялось, что историк пытался избавиться от трупа, предварительно его расчленив. Яна Рудковская показала фотографию 2007 года, на которой она запечатлена с супругой всемирно известного шахматиста Анатолия Карпова, Димой Биланом, Виктором Батуриным и Олегом Соколовым. Звезда призналась, что еще тогда доцент хотел стать другом ее бывшего супруга, а также доказывал ему свою любовь к Наполеону.Яна Рудковская отметила, что Виктор Батурин держался подальше от подозрительного историка. Ранее продюсер отмечала, что ее бывший супруг называл ныне подозреваемого Соколова “увлекающимся человеком”.