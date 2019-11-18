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В США ученые научили роботов размышлять

Новым навыком роботов стало умение размышлять. Научили их этому американские ученые.

Группа научных сотрудников Иллинойского, Стэнфордского и Вашингтонского университетов придумали механизм для отслеживания машинами движений в целях понимания последующих действий человека. Они создали ряд демонстрационных видеороликов, но определенные действия выполнялись неправильно, чтобы робот запутался. Для проверки системы машины наблюдали за видео и обсуждали действия своих разработчиков.

Базирующийся на размышлениях и выводах новый метод улучшает обучаемость на 20%. Роботы смогли успешно выявить некорректные манипуляции и после этого уже не повторяли их.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:40

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