В США ученые научили роботов размышлять





Группа научных сотрудников Иллинойского, Стэнфордского и Вашингтонского университетов придумали механизм для отслеживания машинами движений в целях понимания последующих действий человека. Они создали ряд демонстрационных видеороликов, но определенные действия выполнялись неправильно, чтобы робот запутался. Для проверки системы машины наблюдали за видео и обсуждали действия своих разработчиков.Базирующийся на размышлениях и выводах новый метод улучшает обучаемость на 20%. Роботы смогли успешно выявить некорректные манипуляции и после этого уже не повторяли их.