HDM Global выпустит три ранее неизвестных смартфона Nokia





Смартфоны перечисляются в источниках с кодовыми обозначениями TA-1205, TA-1212, а также TA-1234. Ранее они не были анонсированы производителем. Эксперты заметили, что до сих пор аппараты не зарегистрированы ни на одном сертификационном сайте, но наличие наименований на ЕЭК говорит о том, что они готовы к поступлению на рынок. На данный момент технические характеристики гаджетов неизвестны.Предполагается, что ими стали устройства Nokia 9.1, Nokia 8.2, Nokia 5.2 и Nokia 2.3. Не исключено, что HDM Global готовит к выходу классические телефоны с клавиатурой.