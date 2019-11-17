HDM Global выпустит три ранее неизвестных смартфона Nokia
Компания HDM Global заявила о выпуске трех ранее неизвестных смартфонов Nokia. Упоминание об устройствах на страницах официального портала ЕЭК говорит в пользу скорого поступления девайсов в продажу.
Смартфоны перечисляются в источниках с кодовыми обозначениями TA-1205, TA-1212, а также TA-1234. Ранее они не были анонсированы производителем. Эксперты заметили, что до сих пор аппараты не зарегистрированы ни на одном сертификационном сайте, но наличие наименований на ЕЭК говорит о том, что они готовы к поступлению на рынок. На данный момент технические характеристики гаджетов неизвестны.
Предполагается, что ими стали устройства Nokia 9.1, Nokia 8.2, Nokia 5.2 и Nokia 2.3. Не исключено, что HDM Global готовит к выходу классические телефоны с клавиатурой.
Смартфоны перечисляются в источниках с кодовыми обозначениями TA-1205, TA-1212, а также TA-1234. Ранее они не были анонсированы производителем. Эксперты заметили, что до сих пор аппараты не зарегистрированы ни на одном сертификационном сайте, но наличие наименований на ЕЭК говорит о том, что они готовы к поступлению на рынок. На данный момент технические характеристики гаджетов неизвестны.
Предполагается, что ими стали устройства Nokia 9.1, Nokia 8.2, Nokia 5.2 и Nokia 2.3. Не исключено, что HDM Global готовит к выходу классические телефоны с клавиатурой.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:42