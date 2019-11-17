Владимир Мединский рассказал о своем отношении к откровенным сценам в кино





Владимир Мединский обсуждал с каналом RT кинофильм «Текст» с Кристиной Асмус, где показали откровенные постельные сцены. Чиновник рассказал, что кино ему очень понравилось, его сделали профессионалы, поэтому оно и заслужило такую популярность.Репортеры спросили министра культуры о его отношении к откровенным сценам в кинофильмах. Он сообщил, что если кинокартина красива, сюжет оправдан сценарием, и она имеет рейтинг 18+, то «почему бы и нет», тем более, они не должны диктовать режиссерам процесс съемки. Задача министерства культуры состоит в том, чтобы не нарушались установленные законом ограничения.