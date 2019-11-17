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Владимир Мединский рассказал о своем отношении к откровенным сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о своем отношении к демонстрации откровенных сцен в кино. Он считает, что если фильм создан профессионалами и это красиво, то «почему бы и нет», но обязательно необходимо следовать границам возрастного рейтинга.

Владимир Мединский обсуждал с каналом RT кинофильм «Текст» с Кристиной Асмус, где показали откровенные постельные сцены. Чиновник рассказал, что кино ему очень понравилось, его сделали профессионалы, поэтому оно и заслужило такую популярность.

Репортеры спросили министра культуры о его отношении к откровенным сценам в кинофильмах. Он сообщил, что если кинокартина красива, сюжет оправдан сценарием, и она имеет рейтинг 18+, то «почему бы и нет», тем более, они не должны диктовать режиссерам процесс съемки. Задача министерства культуры состоит в том, чтобы не нарушались установленные законом ограничения.

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Культура
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 19:48

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