В программе "Перезагрузка" вместо Ксении Бородиной будет работать Дарья Клюкина





После того, как телеведущая Ксения Бородина стала достаточно редко появляться в эфирах проекта "Дом-2" появились слухи, что со звездой хотят расторгнуть контракт и ей придется искать новую работу. Так как именно Бородина приносит основной доход для своей семьи, поклонники стали искренне сопереживать кумиру и расспрашивать о происходящем. Комментировать что-либо теледива как обычно отказалась.Теперь же стало известно, что Ксения Бородина потеряла место ведущей в программе "Перезагрузка". Там ее заменит Дарья Клюкина. Девушка стала известна после того, как стала участницей двух сезонов проекта "Холостяк". Там ее романы заканчивались неудачей, а в итоге брюнетка стала женой одного из совладельцей канала ТНТ. Так как Ксения Бородина все реже стала появляться на "Доме-2", возможно, в скором времени канал действительно расторгнет с ней контракт окончательно.