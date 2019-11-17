В программе "Перезагрузка" вместо Ксении Бородиной будет работать Дарья Клюкина
Не так давно появились слухи, что Ксения Бородина может потерять место телеведущей на канале ТНТ. Возможно, это правда, ведь звезда уже лишилась вакансии в программе "Перезагрузка". Там ее заменит молодая жена одного из совладельцев канала Дарья Клюкина.
После того, как телеведущая Ксения Бородина стала достаточно редко появляться в эфирах проекта "Дом-2" появились слухи, что со звездой хотят расторгнуть контракт и ей придется искать новую работу. Так как именно Бородина приносит основной доход для своей семьи, поклонники стали искренне сопереживать кумиру и расспрашивать о происходящем. Комментировать что-либо теледива как обычно отказалась.
Теперь же стало известно, что Ксения Бородина потеряла место ведущей в программе "Перезагрузка". Там ее заменит Дарья Клюкина. Девушка стала известна после того, как стала участницей двух сезонов проекта "Холостяк". Там ее романы заканчивались неудачей, а в итоге брюнетка стала женой одного из совладельцей канала ТНТ. Так как Ксения Бородина все реже стала появляться на "Доме-2", возможно, в скором времени канал действительно расторгнет с ней контракт окончательно.
После того, как телеведущая Ксения Бородина стала достаточно редко появляться в эфирах проекта "Дом-2" появились слухи, что со звездой хотят расторгнуть контракт и ей придется искать новую работу. Так как именно Бородина приносит основной доход для своей семьи, поклонники стали искренне сопереживать кумиру и расспрашивать о происходящем. Комментировать что-либо теледива как обычно отказалась.
Теперь же стало известно, что Ксения Бородина потеряла место ведущей в программе "Перезагрузка". Там ее заменит Дарья Клюкина. Девушка стала известна после того, как стала участницей двух сезонов проекта "Холостяк". Там ее романы заканчивались неудачей, а в итоге брюнетка стала женой одного из совладельцей канала ТНТ. Так как Ксения Бородина все реже стала появляться на "Доме-2", возможно, в скором времени канал действительно расторгнет с ней контракт окончательно.