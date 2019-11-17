Россия не возобновит полеты на курорты Египта в 2019 году





После встречи президентов РФ и Египта в рамках саммита «Россия-Африка» стала активно обсуждаться тема возобновления прямых полетов в Египет. Главы государств тогда выразили надежду, что этот вопрос может быть решен уже до конца 2019 года. Недавно российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что этого не произойдет.Отечественные эксперты по авиабезопасности внимательно изучили терминалы египетских аэропортов, в первую очередь проверка проходила в авиагаванях, расположенных вблизи курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. Заключения специалистов были неутешительными – Египет не принял всех необходимых для защиты пассажиров мер. Некоторые вопросы были решены, однако в целом проблема остается.Именно поэтому Россия до конца 2019 года не будет возобновлять прямые полеты на курорты Египта. К данному вопросу планируют вернутся на протяжении 2020-го, однако точных сроков рассмотрения данной проблемы пока нет. При этом эксперты сомневаются, что египетские аэропорты смогут решить все проблемы касающиеся безопасности за столь короткий срок.Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после катастрофы самолета Airbus A321.