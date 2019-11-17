АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Россия не возобновит полеты на курорты Египта в 2019 году

Россия не будет возобновлять полеты на курорты Египта в 2019 году. Такое решение было принято после того, как российские эксперты осмотрели аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, повторно к этому вопросу вернутся в 2020-м.
Россия не возобновит полеты на курорты Египта в 2019 году

После встречи президентов РФ и Египта в рамках саммита «Россия-Африка» стала активно обсуждаться тема возобновления прямых полетов в Египет. Главы государств тогда выразили надежду, что этот вопрос может быть решен уже до конца 2019 года. Недавно российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что этого не произойдет.

Отечественные эксперты по авиабезопасности внимательно изучили терминалы египетских аэропортов, в первую очередь проверка проходила в авиагаванях, расположенных вблизи курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. Заключения специалистов были неутешительными – Египет не принял всех необходимых для защиты пассажиров мер. Некоторые вопросы были решены, однако в целом проблема остается.

Именно поэтому Россия до конца 2019 года не будет возобновлять прямые полеты на курорты Египта. К данному вопросу планируют вернутся на протяжении 2020-го, однако точных сроков рассмотрения данной проблемы пока нет. При этом эксперты сомневаются, что египетские аэропорты смогут решить все проблемы касающиеся безопасности за столь короткий срок.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после катастрофы самолета Airbus A321.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская показала архивное фото с обвиняемым в убийстве историком Олегом…
Врачи-урологи назвали способы лечения рака…
Владимир Мединский рассказал о своем отношении к откровенным сценам в…
HDM Global выпустит три ранее неизвестных смартфона…
В программе "Перезагрузка" вместо Ксении Бородиной будет работать Дарья…
Россия не возобновит полеты на курорты Египта в 2019…
Дмитрий Тарасов рассказал о планах отдать свою дочь Милану в…
Внучка Софии Ротару всерьез занимается…
Ксения Собчак попросила родителей Максима Виторгана пожить за городом после новости о пополнении в их…
Специалисты рассказали, чего нельзя делать после…
Марианна Абравитова: Ксения Собчак и Константин Богмолов продолжат эпатировать…
«АвтоВАЗ» готовит для Lada XRay новую комплектацию…
Эммануил Виторган мечтает о рождении…
Sony Xperia в декабре обновится до Android…
Ксения Собчак украсила свой дом гипсовыми головами…
Мама телеведущей Ксении Собчак выступила против ее брака с режиссером Константином…
Ученые назвали продукты, от которых следует отказаться…
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов забрал старшую дочь у бывшей…
Роман Макеев: "Мать била Алену Савкину, чтобы они не покинули проект…
В Китае диагностировали третий случай заражения легочной…
Виктория Романец обругала матом победительницу своего…
«Моя нежная девочка»: Ольга Бузова обратилась к жене Александра…
Ольга Бузова будет выпускать алкоголь под своим…
Налоговая разыскивает актера Александра Петрова из-за…
В Китае выпустили дешевую копию Range Rover Sport – Hunkt…
Диму Билана закидали бумажными самолетиками на концерте в…
Ведущая "Дома-2" Юлия Ефременкова тяжело восстанавливается после…
Люба Дробкова: «У Артема Сороки «там» всё очень…
Эммануил Виторган показал публике лицо своей младшей…
Социолог: Треть населения России через 10 лет будет…
«Беременность?»: Звезда "Дома-2" Майя Донцова заметно…
Российские ученые разрабатывают «говорящие учебники» для незрячих…
Дмитрий Губерниев выступил против отправки Бузовой на…
Звезда "Дома-2" Александра Артемова так и не смогла вернуть былую форму после…
Huawei вознаградит хакеров 200 тысячами евро, если они смогут взломать смартфоны…
Антонио Бандерас открыл собственный театр в родном…
В Госдуме хотят усилить наказание за использование гаджетов при…
«Дочка будет?»: Пользователи Сети угадывают пол ребенка по форме живота Анастасии…
Врачи рассказали, как избавиться от болей в горле без…
Оператор “Джокера” Лоуренс Шер получил главный приз на фестивале в…
Просмотреть все новости