Дмитрий Тарасов рассказал о планах отдать свою дочь Милану в спорт

Тарасов отметил, что на отдыхе они постоянно наблюдают за своей дочерью Миланой и пытаются угадать, чему она посвятит свою жизнь. Он подчеркнул, что только она активно начала двигаться в бассейне, как захотелось отдать ее на плавание. А если она прыгает, то начинают ее родители больше склоняться к гимнастике.Сам Дмитрий рассказал, что стал футболистом, потому что любил погонять в мяч во дворе. Он рассказал, что в его детстве было в разы проще, потому что не было таких возможностей, а перед ними стоит ответственный выбор в какой спорт отдать свою дочь Милану.Стоит отметить, что на данный момент у Тарасова официальный статус безработного мужчины, и он вместе с дочерью и женой проводит время на курорте.