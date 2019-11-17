АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Дмитрий Тарасов рассказал о планах отдать свою дочь Милану в спорт

Известный футболист Дмитрий Тарасов отметил, что на данный момент не известно, в чем именно себя проявит его дочь Милана. Он признался, что намерен вместе со своей супругой Анастасией Костенко отдать свою дочь в какую-нибудь спортивную секцию.
Дмитрий Тарасов рассказал о планах отдать свою дочь Милану в спорт

Тарасов отметил, что на отдыхе они постоянно наблюдают за своей дочерью Миланой и пытаются угадать, чему она посвятит свою жизнь. Он подчеркнул, что только она активно начала двигаться в бассейне, как захотелось отдать ее на плавание. А если она прыгает, то начинают ее родители больше склоняться к гимнастике.

Сам Дмитрий рассказал, что стал футболистом, потому что любил погонять в мяч во дворе. Он рассказал, что в его детстве было в разы проще, потому что не было таких возможностей, а перед ними стоит ответственный выбор в какой спорт отдать свою дочь Милану.

Стоит отметить, что на данный момент у Тарасова официальный статус безработного мужчины, и он вместе с дочерью и женой проводит время на курорте.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Просмотреть все новости