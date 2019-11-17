Внучка Софии Ротару всерьез занимается боксом

Близкая родственница известной певицы увлекается музыкой и модельным бизнесом. Теперь в сфере ее интересов оказался бокс, азы которого 18-летняя София познает благодаря опытным наставникам в США. Внучка Ротару призналась, что для нее немалое значение имеет хорошая физическая форма, поэтому активно тренируется и тратит на них свои заработанные деньги.К 18 годам София добилась определенных успехов в жизни. В прошлом году она стала лучшей моделью Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, выпустила несколько музыкальных композиций, закончила школу в Англии и перебралась жить в Нью-Йорк. На ее аккаунт в соцсети Instagram подписаны 156 000 человек, а лента внучки Софии Ротару регулярно пополняется кадрами из новых фотосессий.София является дочерью сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, рожденным от брака певицы с артистом Анатолием Евдокименко. Отец юной модели является бизнесменом и продюсером, а также директором ялтинской компании «Вилла София». В знаменитой семье искусством увлекались братья Анатолий, Евгений, работавшие в ВИА «Горизонт», также сестра Софии Михайловны Аурика Ротару, получившая в 2019 году звание народной артистки Украины.