Специалисты рассказали, чего нельзя делать после тренировки





Эксперты сообщают, что после интенсивной нагрузки люди часто ложатся отдыхать, но нужно хотя бы минут 15 восстановить дыхание, привести пульс в норму. Стоит пройтись по комнате, отправиться в магазин, а только после восстановления сердечного ритма можно ложиться или садиться.Также спортивные упражнения не принесут эффективности, если не будет растяжки. Она ускоряет рост мышц, также, растягивая их, молочная кислота распределяется, избавляя от боли на следующий день. Стоит запомнить, что после занятий никогда нельзя пить энергетики. Они не могут восстановить обменные процессы, а создают обратный эффект. В таких напитках огромное количество сахара, что негативно влияет на организм.После спортивных занятий нельзя ложиться спать, какой бы тяжелой нагрузка ни была. Необходимо минимум пара часов, чтобы организм приготовился к засыпанию. Также обязательно принять душ, иначе пот высыхает, закупоривая поры, что провоцирует размножение бактерий. По этой же причине не стоит вытирать полотенцем пот с лица.