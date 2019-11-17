Марианна Абравитова: Ксения Собчак и Константин Богмолов продолжат эпатировать общественность





Таролог Марианна Абравитова проанализировала взаимоотношения Ксении Собчак и Константина Богомолова. Эксперт считает, что они снова будут эпатировать общественность, причем инициатива будет исходить от двоих звезд, а не только телеведущей. Она и муж просто не любят постоянно заниматься бытом, им нужно внимание. Они подготовят что-то удивляющее, о типу их триумфальной поездки на катафалке.Марианна Абравитова отметила, что ни Ксения Собчак, ни Константин Богомолов пока сами не знают, что они придумают, но что-то точно подготовят. Эксперт сравнила их с двумя режиссерами, которые снимают многосерийный сериал, чтобы затем получить "Оскар".