«АвтоВАЗ» готовит для Lada XRay новую комплектацию «Instinct»





«АвтоВАЗ» уже давно реализует заявленную стратегию, подразумевающую максимальное расширение линейки комплектующих для каждого автомобиля. Очередным шагом в этом направлении станет кросс Lada XRay в версии «Instinct». Именно эта модель была выбрана производителем не случайно, данное авто является наименее популярным среди всех остальных машин российского бренда.Кросс Lada XRay в комплектации «Instinct» получит уникальный внешний вид, выгодно отличающий ее от остальных версий этой модели. Новинка будет иметь черную глянцевую крышу и боковые зеркала. Также покупателям предложат на выбор два темных цветовых оформления для дисков.Новая Lada XRay станет самой дорогой версией модели, имеющей вариатор, однако точная цена автомобиля будет известна позже. Компания «АвтоВАЗ» собирается выпустить небольшую серию этой новинки, однако если спрос на нее будет достаточным, производитель готов рассмотреть вопрос расширение тиража. Несколько образцов автомобиля уже были собраны, однако когда ждать появление комплектации «Instinct» на рынке – неизвестно.