Sony Xperia в декабре обновится до Android 10





Рассчитывать на обновление могут также и владельцы аппаратов Sony Xperia 10, 10 Plus, XZ2 XZ3 Premium, XZ2 XZ2 Compact. Их смартфоны модернизируются в начале следующего года. В японской компании не уточнили, коснется ли нововведение остальных мобильных гаджетов, но достоверно известно, что доступность и сроки Android 10 в разных точках земного шара могут зависеть от работы операторов связи.Сейчас Sony работает над выпуском нового смартфона. В Сети пока нет объемной информации о его технической составляющей. Известно, что очередной Xperia получит аккумулятор на 4200 мАч.Компания Sony выпускает линейку планшетов и смартфонов под названием Xperia. Соответствующий товарный знак был зарегистрирован в 2008 году, первой моделью стала X1 смартфон Sony Ericsson. С годами данная аппаратура получала все большую функциональность, в 2016 году фирма презентовала очередную свою серию Xperia X для замены сегмента Z.