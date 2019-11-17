Ксения Собчак украсила свой дом гипсовыми головами Симпсонов
Телеведущая и эпатажная светская львица Ксения Собчак полным ходом обустраивает свой новый дом. Как призналась знаменитость, недавно она посетила выставку украшений для дома, откуда ушла с четырьмя гипсовыми скульптурами в виде голов Симпсонов.
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что является шопоголиком, когда дело касается обустройства ее жилья. Она любит украшать интерьер красивыми вещами, совсем недавно звезда посетила выставку ковров ручной работы, где обзавелась светло-оранжевым полотном для своего нового дома. Также знаменитость успела побывать на выставке Cosmoscow.
Там Ксения Собчак снимала очередной выпуск своего YouTube-шоу, однако умудрилась, по ее словам, купить и четыре статуэтки в виде голов Симпсонов, которые уже поставила у себя дома. Они радуют и ее мужа, отметила телеведущая.
Не так давно стало известно, что теледива и журналистка Ксения Собчак начала строительство своего нового дома, для чего будут использоваться только экологически чистые материалы. Сейчас она живет в поселке "Горки-8", а муж теледивы Константин Богомолов снимает квартиру в Москве. Тем не менее, уже в этом году влюбленные планируют переехать в новое жилье, где уже ведется отделка интерьера.
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что является шопоголиком, когда дело касается обустройства ее жилья. Она любит украшать интерьер красивыми вещами, совсем недавно звезда посетила выставку ковров ручной работы, где обзавелась светло-оранжевым полотном для своего нового дома. Также знаменитость успела побывать на выставке Cosmoscow.
Там Ксения Собчак снимала очередной выпуск своего YouTube-шоу, однако умудрилась, по ее словам, купить и четыре статуэтки в виде голов Симпсонов, которые уже поставила у себя дома. Они радуют и ее мужа, отметила телеведущая.
Не так давно стало известно, что теледива и журналистка Ксения Собчак начала строительство своего нового дома, для чего будут использоваться только экологически чистые материалы. Сейчас она живет в поселке "Горки-8", а муж теледивы Константин Богомолов снимает квартиру в Москве. Тем не менее, уже в этом году влюбленные планируют переехать в новое жилье, где уже ведется отделка интерьера.