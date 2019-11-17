Мама телеведущей Ксении Собчак выступила против ее брака с режиссером Константином Богомоловым





Людмила Нарусова уверена, что режиссер совсем не тот человек, который необходим ее дочери для жизни. Так как у Константина Богомолова очень натянутые отношения со своей тещей, влюбленные так и не начали полноценно жить вместе. У них сейчас "гостевой брак", потому что они ездят по очереди друг к другу в гости.Известно, что в доме у тещи он не смог стать желанным гостем, потому что до свадьбы они виделись всего пару раз, а ко всему еще и шокировали Людмилу Нарусову своей экстравагантной свадьбой, которая вызвала в обществе много разговоров.Сейчас Собчак продолжает жить на Рублевке, а Богомолов в своей съемной квартире и, скорее всего, так будет продолжаться до того момента, пока он не наладит отношения со своей тещей. Психологи же отмечают, что подобный образ жизни плохо сказывается на парах в общем.