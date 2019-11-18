Названы способы использования старых iPhone





Первый вариант, предложенный экспертами для старых iPhone – использование в качестве модема. С него можно легко раздавать Wi-Fi, для этого подойдет любой «яблочный» смартфон начиная с iPhone 5. Не многие знают о том, что телефоны компании Apple можно использовать в качестве терминала управления «умным» домом. Для этого устройство должно поддерживать iOS 10, а если домашняя техника относится к бренду Xiaomi – хватит и iOS 9.Также существует вариант использования старых iPhone в качестве домашней камеры для слежение за животными и детьми. Для этого понадобится подключение к розетке и штатив для размещения устройства. Еще одно интересное применение старого «яблочного» смартфона – видеорегистратор или навигатор. Данные устройство отлично подходят для этих целей, однако в таком случае необходимо будет установить новое программное обеспечение и настроить его.Многие пользователи забывают о том, что практически все версии iPhone могут выступать заменой «умной» колонки для дома. Эксперты отметили и некоторые другие способы использования старых смартфонов от Apple: прикроватный будильник, плеер для активных тренировок, спорта и походов и игрушка для детей.