Названы способы использования старых iPhone
Эксперты назвали способы использования старых iPhone после покупки более новой версии «яблочного» смартфона. Очень часто такое устройство уже невозможно выгодно продать, однако его можно использовать во множестве ситуации.
Первый вариант, предложенный экспертами для старых iPhone – использование в качестве модема. С него можно легко раздавать Wi-Fi, для этого подойдет любой «яблочный» смартфон начиная с iPhone 5. Не многие знают о том, что телефоны компании Apple можно использовать в качестве терминала управления «умным» домом. Для этого устройство должно поддерживать iOS 10, а если домашняя техника относится к бренду Xiaomi – хватит и iOS 9.
Также существует вариант использования старых iPhone в качестве домашней камеры для слежение за животными и детьми. Для этого понадобится подключение к розетке и штатив для размещения устройства. Еще одно интересное применение старого «яблочного» смартфона – видеорегистратор или навигатор. Данные устройство отлично подходят для этих целей, однако в таком случае необходимо будет установить новое программное обеспечение и настроить его.
Многие пользователи забывают о том, что практически все версии iPhone могут выступать заменой «умной» колонки для дома. Эксперты отметили и некоторые другие способы использования старых смартфонов от Apple: прикроватный будильник, плеер для активных тренировок, спорта и походов и игрушка для детей.
Первый вариант, предложенный экспертами для старых iPhone – использование в качестве модема. С него можно легко раздавать Wi-Fi, для этого подойдет любой «яблочный» смартфон начиная с iPhone 5. Не многие знают о том, что телефоны компании Apple можно использовать в качестве терминала управления «умным» домом. Для этого устройство должно поддерживать iOS 10, а если домашняя техника относится к бренду Xiaomi – хватит и iOS 9.
Также существует вариант использования старых iPhone в качестве домашней камеры для слежение за животными и детьми. Для этого понадобится подключение к розетке и штатив для размещения устройства. Еще одно интересное применение старого «яблочного» смартфона – видеорегистратор или навигатор. Данные устройство отлично подходят для этих целей, однако в таком случае необходимо будет установить новое программное обеспечение и настроить его.
Многие пользователи забывают о том, что практически все версии iPhone могут выступать заменой «умной» колонки для дома. Эксперты отметили и некоторые другие способы использования старых смартфонов от Apple: прикроватный будильник, плеер для активных тренировок, спорта и походов и игрушка для детей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:02