Ученые назвали продукты, от которых следует отказаться женщинам





Представительницы прекрасного пола более уязвимы перед фастфудом из-за повышенного риска развития депрессии. Ученые из Гарвардского университета провели 10-летнее исследование состояния здоровья и настроения женщин, сопоставляя их рацион. Выяснилось, что в подавленном состоянии большинство добровольцев начинали больше есть, не задумываясь о том, что это негативно влияет на фигуру. Наибольшее негативное воздействие оказывает фастфуд, макароны и мучное, в том числе сухарики. Отказаться следует также от полуфабрикатов.По словам исследователей, предпочитающие фастфуд гражданки чаще страдают от депрессии. Для поддержания здоровья стоит включать в рацион рыбу, фрукты и овощи.