АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Ученые назвали продукты, от которых следует отказаться женщинам

Американские ученые назвали продукты, от которых следует отказаться женщинам. Доказано, что фастфуд может спровоцировать депрессию.
Ученые назвали продукты, от которых следует отказаться женщинам

Представительницы прекрасного пола более уязвимы перед фастфудом из-за повышенного риска развития депрессии. Ученые из Гарвардского университета провели 10-летнее исследование состояния здоровья и настроения женщин, сопоставляя их рацион. Выяснилось, что в подавленном состоянии большинство добровольцев начинали больше есть, не задумываясь о том, что это негативно влияет на фигуру. Наибольшее негативное воздействие оказывает фастфуд, макароны и мучное, в том числе сухарики. Отказаться следует также от полуфабрикатов.

По словам исследователей, предпочитающие фастфуд гражданки чаще страдают от депрессии. Для поддержания здоровья стоит включать в рацион рыбу, фрукты и овощи.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская показала архивное фото с обвиняемым в убийстве историком Олегом…
Врачи-урологи назвали способы лечения рака…
Владимир Мединский рассказал о своем отношении к откровенным сценам в…
HDM Global выпустит три ранее неизвестных смартфона…
В программе "Перезагрузка" вместо Ксении Бородиной будет работать Дарья…
Россия не возобновит полеты на курорты Египта в 2019…
Дмитрий Тарасов рассказал о планах отдать свою дочь Милану в…
Внучка Софии Ротару всерьез занимается…
Ксения Собчак попросила родителей Максима Виторгана пожить за городом после новости о пополнении в их…
Специалисты рассказали, чего нельзя делать после…
Марианна Абравитова: Ксения Собчак и Константин Богмолов продолжат эпатировать…
«АвтоВАЗ» готовит для Lada XRay новую комплектацию…
Эммануил Виторган мечтает о рождении…
Sony Xperia в декабре обновится до Android…
Ксения Собчак украсила свой дом гипсовыми головами…
Мама телеведущей Ксении Собчак выступила против ее брака с режиссером Константином…
Ученые назвали продукты, от которых следует отказаться…
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов забрал старшую дочь у бывшей…
Роман Макеев: "Мать била Алену Савкину, чтобы они не покинули проект…
В Китае диагностировали третий случай заражения легочной…
Виктория Романец обругала матом победительницу своего…
«Моя нежная девочка»: Ольга Бузова обратилась к жене Александра…
Ольга Бузова будет выпускать алкоголь под своим…
Налоговая разыскивает актера Александра Петрова из-за…
В Китае выпустили дешевую копию Range Rover Sport – Hunkt…
Диму Билана закидали бумажными самолетиками на концерте в…
Ведущая "Дома-2" Юлия Ефременкова тяжело восстанавливается после…
Люба Дробкова: «У Артема Сороки «там» всё очень…
Эммануил Виторган показал публике лицо своей младшей…
Социолог: Треть населения России через 10 лет будет…
«Беременность?»: Звезда "Дома-2" Майя Донцова заметно…
Российские ученые разрабатывают «говорящие учебники» для незрячих…
Дмитрий Губерниев выступил против отправки Бузовой на…
Звезда "Дома-2" Александра Артемова так и не смогла вернуть былую форму после…
Huawei вознаградит хакеров 200 тысячами евро, если они смогут взломать смартфоны…
Антонио Бандерас открыл собственный театр в родном…
В Госдуме хотят усилить наказание за использование гаджетов при…
«Дочка будет?»: Пользователи Сети угадывают пол ребенка по форме живота Анастасии…
Врачи рассказали, как избавиться от болей в горле без…
Оператор “Джокера” Лоуренс Шер получил главный приз на фестивале в…
Просмотреть все новости