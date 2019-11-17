Ученые назвали продукты, от которых следует отказаться женщинам
Американские ученые назвали продукты, от которых следует отказаться женщинам. Доказано, что фастфуд может спровоцировать депрессию.
Представительницы прекрасного пола более уязвимы перед фастфудом из-за повышенного риска развития депрессии. Ученые из Гарвардского университета провели 10-летнее исследование состояния здоровья и настроения женщин, сопоставляя их рацион. Выяснилось, что в подавленном состоянии большинство добровольцев начинали больше есть, не задумываясь о том, что это негативно влияет на фигуру. Наибольшее негативное воздействие оказывает фастфуд, макароны и мучное, в том числе сухарики. Отказаться следует также от полуфабрикатов.
По словам исследователей, предпочитающие фастфуд гражданки чаще страдают от депрессии. Для поддержания здоровья стоит включать в рацион рыбу, фрукты и овощи.
Представительницы прекрасного пола более уязвимы перед фастфудом из-за повышенного риска развития депрессии. Ученые из Гарвардского университета провели 10-летнее исследование состояния здоровья и настроения женщин, сопоставляя их рацион. Выяснилось, что в подавленном состоянии большинство добровольцев начинали больше есть, не задумываясь о том, что это негативно влияет на фигуру. Наибольшее негативное воздействие оказывает фастфуд, макароны и мучное, в том числе сухарики. Отказаться следует также от полуфабрикатов.
По словам исследователей, предпочитающие фастфуд гражданки чаще страдают от депрессии. Для поддержания здоровья стоит включать в рацион рыбу, фрукты и овощи.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:56