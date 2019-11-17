Звезда "Дома-2" Александр Задойнов забрал старшую дочь у бывшей жены





У бывшего участника скандального реалити-шоу "Дом-2" Александра Задойнова две дочери, причем от разных браков. Так, младшая по-прежнему живет со своей мамой, а вот старшая Настя переехала к своему отцу. Мама его старшей дочки была совсем не против такого переезда девочки и теперь поддерживает с ней общение по телефону.Александр признался, что ему бывает сложно справиться с собственной дочерью, ведь сейчас у нее как раз переходный возраст. Он отметил, что бывают моменты, когда нервы сдают, и он еле удерживается от того, чтобы не наказать Настю с помощью силы. Экс-участник телестройки отметил, что с этой проблемой он сейчас находится один на один, ведь рядом нет ни бабушек, ни дедушек. Для того, чтобы наконец наладить общение с ребенком, он в итоге обратился к психологам.Задойнов отметил, что прогрессивным детям необходимо такое же воспитание. А вот со своей младшей дочерью он, скорее всего, не виделся очень давно, так как в Сети не появляются новые общие фото.