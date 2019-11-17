Роман Макеев: "Мать била Алену Савкину, чтобы они не покинули проект "Дом-2"





Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев уверен, что именно Татьяна Владимировна Григорьевская виновата в их расставании с Аленой Рапунцель. Женщина сразу невзлюбила потенциального зятя, даже не попытавшись найти с ним общий язык. Как известно, мужчина практически все делал по дому и воспитывал маленького сына Рапунцель-младшей Богдана. Тем не менее, заручиться поддержкой родственницы возлюбленной не смог.Теперь же, после расставания с Аленой Савкиной Роману Макееву, по его словам, нечего скрывать. Он рассказал, что когда они с Рапунцель-младшей решили окончательно уйти за Периметр и строить свою жизнь вне проекта, помешала этому именно мать Рапунцелей. Алена Савкина сразу же рассказала родственнице обо всем в кафе, но та не только отругала и накричала на дочь, но и строго запретила ей покидать проект без разрешения. Григорьевская якобы заявила, что пока ей нужны деньги, ни Савкина, ни кто-то еще из ее семьи реалити-шоу не покинут.