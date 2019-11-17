В Китае диагностировали третий случай заражения легочной чумой





Болезнь врачи диагностировали у 55-летнего мужчины 16 ноября. Его госпитализировали в больницу Улан-Цаб с высокой температурой. В результате обследования сотрудники медицинского учреждения выявили у него легочную чуму.Сейчас пациент находится в изоляции и проходит лечение. Медики в это же время следят за здоровьем почти 30 человек, которые активно контактировали с ним. У них пока еще не замечено опасных симптомов заболевания. В департаменте отметили, что в начале ноября пострадавший житель Китая ел мясо дикого зайца.Согласно информации ВОЗ, легочная чума заразна и провоцирует эпидемии после контакта с людьми воздушно-капельным методом. Признаки недуга - тошнота, рвота, озноб и жар. От него в Китае умер человек в 2014 году. Еще десятки тысяч граждан, которые поживали в одном городе с умершим, не смогли покинуть населенный пункт в связи с блокпостами полиции.