Виктория Романец обругала матом победительницу своего гива





Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец объяснила на своей странице в Instagram, почему часто критикует недовольных поклонников. Сначала она опубликовала скрин переписки с недовольной девушкой, победившей в гиве месяц назад. Там подписчица высказалась в адрес звезды за то, что подарок не был выслан вовремя, а Романец терпеть не стала. Она сначала спросила, неужели у девушки "бананы в ушах", затем прошлась по недостаткам ее фигуры, а в конце и вовсе ругнулась матом. Ответчица заблокировала брюнетку, но последняя успела написать, что надеется, костюм все же на поклонницу налезет, ведь он безразмерный.Прежде чем на Викторию Романец обрушилась критика со стороны поклонников, она записала видео, где рассказала, что на ее страницу часто оказываются подписаны недовольные жизнью люди, потому они получают то, с чем приходят к ней. Она добавила, что в предыдущем гиве отправила победительнице блендер, который купила за 9 тысяч рублей, и отослала его в Верону. В итоге посылка две недели пролежала на почте, а затем вернулась к отправителю в разорванной коробке, что Романец очень возмутило.Виктория Романец добавила, что многие осуждают ее за критику в адрес полных людей, но именно они обычно приходят к ней с негативом, а потому получают в ответ то же. Эта победительница, отметила звезда "Дома-2", также оказалась недовольна, хотя получила подарок.