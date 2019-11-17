«Моя нежная девочка»: Ольга Бузова обратилась к жене Александра Овечкина





Анастасия Шубская отметила свой праздник еще 16 ноября. Напомним, что девушка замужем за известным хоккеистом Александром Овечкиным, поженились они в 2016 году, а в 2018 стали родителями.Стоит отметить, что Ольга Бузова тоже поздравила Анастасию Шубскую. Она лично обратилась к ней. В своем обращении певица отметила, что супруга хоккеиста является нежной девочкой, а также пожелала ей, чтобы у нее было все самое прекрасное, что только может быть в жизни. К этим поздравлениям присоединилась и Марина Юдашкина. Она просто и лаконично поздравила Анастасию, написав ей: "С Днем Рождения!".Стоит отметить, что Анастасия Шубская - дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой, которая умерла в августе 2017 года.