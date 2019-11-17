Ольга Бузова будет выпускать алкоголь под своим именем
Телеведущая и певица Ольга Бузова на своем концерте обещала, что удивит фанатов и, видимо, это действительно правда. Звезда, по сведениям СМИ, зарегистрировала несколько торговых марок, под которыми будет выпускать алкоголь.
Как известно, Ольга Бузова занята сразу в нескольких проектах - она ведет реалити-шоу "Дом-2", поет и выпускает свою линию одежды. Не так давно у звезды была своя сеть ресторанов, но этот бизнес знаменитость решила продать. Теперь же появилась информация, что она намерена выпускать под своим именем сразу несколько видов алкоголя - водку, коньяк, пиво и виски.
Согласно слухам, называться новые продукты будут характерно - Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac. В базе регистрации торговых марок все указанные названия значатся за организацией ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс". Сама певица и ее представители пока полученную информацию не комментируют, заявки же были поданы в начале прошлого месяца.
Как известно, Ольга Бузова занята сразу в нескольких проектах - она ведет реалити-шоу "Дом-2", поет и выпускает свою линию одежды. Не так давно у звезды была своя сеть ресторанов, но этот бизнес знаменитость решила продать. Теперь же появилась информация, что она намерена выпускать под своим именем сразу несколько видов алкоголя - водку, коньяк, пиво и виски.
Согласно слухам, называться новые продукты будут характерно - Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac. В базе регистрации торговых марок все указанные названия значатся за организацией ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс". Сама певица и ее представители пока полученную информацию не комментируют, заявки же были поданы в начале прошлого месяца.