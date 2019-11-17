Ольга Бузова будет выпускать алкоголь под своим именем





Как известно, Ольга Бузова занята сразу в нескольких проектах - она ведет реалити-шоу "Дом-2", поет и выпускает свою линию одежды. Не так давно у звезды была своя сеть ресторанов, но этот бизнес знаменитость решила продать. Теперь же появилась информация, что она намерена выпускать под своим именем сразу несколько видов алкоголя - водку, коньяк, пиво и виски.Согласно слухам, называться новые продукты будут характерно - Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac. В базе регистрации торговых марок все указанные названия значатся за организацией ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс". Сама певица и ее представители пока полученную информацию не комментируют, заявки же были поданы в начале прошлого месяца.