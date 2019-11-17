В Китае выпустили дешевую копию Range Rover Sport – Hunkt Canticie
В Китае выпустили собственную дешевую копию легендарного кроссовера Range Rover Sport. Новинка называется Hunkt Canticie, и она будет стоить в 10 раз меньше оригинала, модель имеет узнаваемые черты дизайна и современный салон.
В прошлом китайские автопроизводители не раз создавали автомобили, вдохновленные продукцией других производителей, однако в последние годы таких авто становится все меньше. Одним из них является новый Hunkt Canticie, являющийся дешевой копией легендарного внедорожника Range Rover Sport. Новинка позаимствовала у оригинала знаменитые черты корпуса, однако будет отличаться от него головной оптикой и задним бамперам.
Под капотом дешевой копии Range Rover Sport окажется 218-сильный двигатель, работающий вместе с автоматической коробкой передач. В качестве базы Hunkt Canticie используется модель Zotye T800. Салон новинки имеет современное оснащение. Главная его черта – большой мультимедийный экран, предназначенный как для развлечений, так и для управления функциями автомобиля. Также стоит отметить качественную отделку салона для модели такой ценовой категории.
Стоимость Hunkt Canticie на рынке Китая составит 1 млн 150 тысяч рублей по текущему курсу валют, тогда как оригинальный Range Rover Sport текущего поколения обойдется покупателю в 11 млн рублей. Когда стартуют продажи новинки – неизвестно.
В прошлом китайские автопроизводители не раз создавали автомобили, вдохновленные продукцией других производителей, однако в последние годы таких авто становится все меньше. Одним из них является новый Hunkt Canticie, являющийся дешевой копией легендарного внедорожника Range Rover Sport. Новинка позаимствовала у оригинала знаменитые черты корпуса, однако будет отличаться от него головной оптикой и задним бамперам.
Под капотом дешевой копии Range Rover Sport окажется 218-сильный двигатель, работающий вместе с автоматической коробкой передач. В качестве базы Hunkt Canticie используется модель Zotye T800. Салон новинки имеет современное оснащение. Главная его черта – большой мультимедийный экран, предназначенный как для развлечений, так и для управления функциями автомобиля. Также стоит отметить качественную отделку салона для модели такой ценовой категории.
Стоимость Hunkt Canticie на рынке Китая составит 1 млн 150 тысяч рублей по текущему курсу валют, тогда как оригинальный Range Rover Sport текущего поколения обойдется покупателю в 11 млн рублей. Когда стартуют продажи новинки – неизвестно.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:27