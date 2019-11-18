Ани Лорак объяснила свое редкое появление на публике с возлюбленным Егором Глебом

Как известно, 26-летний Егор Глеб занимает должность саунд-продюсера лейбла Black Star. Ани Лорак призналась в недавнем интервью, что ей повезло с избранником, поскольку он успел завоевать ее доверие. Также он смог найти общий язык с 8-летней дочерью артистки. Певица считает, что они с Глебом во многой похожи, например, он тоже не подпускает к себе случайных людей. Она называет его закрытым человеком, объясняя тем самым, почему не появляется с ним на закрытых светских вечеринках.Оказалось, что Ани Лорак есть о чем поговорить с ее возлюбленным, но даже тишина между ними не является напрягающей. Певица согласилась с тем, что пережила большую перезагрузку своей жизни, а теперь полностью всем довольна.