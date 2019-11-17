Ведущая "Дома-2" Юлия Ефременкова тяжело восстанавливается после болезни





Сейчас Юлия Ефременкова продолжает восстанавливаться после болезни, которая была у нее на острове. Она прилетела в столицу. Медики разрешили девушке совершить достаточно долгий перелет, однако пока еще она очень слабая даже для того, чтобы самостоятельно передвигаться по городу. На данном этапе ее повсюду сопровождает ее молодой человек Мондезир Свет-Амур.Сама Юля рассказала, что сейчас они повсюду ездят на такси, что ей дается очень тяжело, потому что она привыкла ездить за рулем автомобиля и ни от кого не зависеть. С ней везде ходит и ее молодой человек. Он, по ее словам, поддержал в трудную минуту, хотя и был изначально далеко. Теперь Юлия Ефременкова не скрывает слов благодарности в адрес Мондезира Свет-Амура.Спасибо она сказала и маме, отметив, что родительница очень сильно за нее переживала в тот момент, когда она была на другом конце света и еле разговаривала.Напомним, что Юлия Ефременкова на протяжении пяти дней на Сейшелах пролежала в больнице с сильными болями в животе и высокой температурой.