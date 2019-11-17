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Социолог: Треть населения России через 10 лет будет нетрудоспособной

Социолог Вячеслав Локосов рассказал о том, что в разрезе демографии будущее у России является неблагоприятным. По оценкам ученого, через 10 лет треть населения страны будет нетрудоспособным, что серьезно скажется на государстве.
Социолог: Треть населения России через 10 лет будет нетрудоспособной

Вячеслав Локосов, являющийся Директором Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, отметил, что в России накопилось множество демографических проблем, которые уже скоро начнут проявляться. Рост доли нетрудоспособного населения имеется достаточно давно, причем темпы увеличения этого показателя являются критическими. Если они сохранятся, то уже через 10 лет число таких людей дойдет до трети.

Причиной социолог считает значительное снижение рождаемости здоровых детей, за последние 30 лет их стало в 4 раза меньше (49% против 12%). Еще один фактор – существенное повышение мужской смертности, при этом 70% таких случаев связаны с проблемами со здоровьем, вызванными чрезмерным употреблением алкоголя. Следующий важный аспект – миграция населения в крупные города. Россияне переезжают туда для поиска работы и обустройства достойной жизни, такие процессы фактически уничтожают населенные пункты меньших размеров.

Повышение доли нетрудоспособного населения также происходит из-за увеличения числа семей, предпочитающих не рожать детей, таких сейчас 15%. Еще одна проблема – число пар, не имеющих возможность родить наследника, их 17%.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:57

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