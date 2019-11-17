«Беременность?»: Звезда "Дома-2" Майя Донцова заметно поправилась





Как отмечает сама девушка, на данном этапе они с супругом проходят обследование, а после будут готовы зачать малыша. Однако многие утверждают, что Майя Донцова уже находится в положении и просто скрывает этот факт, как ее предшественница и коллега по телестройке Ольга Рапунцель. Но внезапно набранный лишний вес выдает тайну Донцовой.Так, пользователи Сети уверены, что Майя уже беременна, ведь ранее она неоднократно пыталась поправиться, и у нее не получалось. Сейчас же у нее заметно округлился живот, а также щеки. И если сама Донцова отмечает, что набрала вес из-за гормонов, то никто уже практически не сомневается в ее беременности.