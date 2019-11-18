Ученые рассказали, что гены неандертальцев можно выявить по форме мозга и черепа





Неандертальцы, возможно, вымерли около 40 тысяч лет назад, но благодаря давнему скрещиванию видов, их гены живут и в современных людях. Ученые из Нидерландов предлагают еще один пример влияния исчезнувших гоминидов на человека разумного. По сравнению с личностями, не имеющими ДНК неандертальца, носители имеют скорее вытянутый, чем закругленный мозг. Подобная ситуация наблюдается и с формой черепа. Известно, что у большинства современных жителей Земли наблюдается 2% от генома Homo neanderthalensis.Основным фактором в образовании менее круглой головы является наличие двух древних генов: UBR4, который связан с генерацией нейронов, и PHLPP1, который контролирует производство защитного миелина. Эволюцию подобных ДНК, которые имеются в очень малых количествах, связывают с развитием у современного человека сложного языка, создания инструментов и столь же продвинутого поведения. Для лучшего понимания отличий между нынешним человечеством и предками, существовавшими 40 тыс. лет тому назад, генетики хотят провести дальнейшие исследования образцов мозгового вещества.