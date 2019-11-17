Звезда "Дома-2" Александра Артемова так и не смогла вернуть былую форму после родов





Стоит отметить, что Александра Артемова уже не первый месяц как стала мамой, но ее организм далек до идеального состояния. По словам Александры, ей еще много необходимо сделать, чтобы привести себя в былую форму. Для того, чтобы решить некоторые свои проблемы, девушка даже решила попробовать обратиться к специалистам.Так, она намерена обратиться к косметологу, потому что кожа лица после родов стала достаточно сухой, а ей не помогают никакие увлажняющие кремы. Александра уверена, что спросить совет нужно у профессионала.Помимо этого, девушка так и не смогла влезть в ту обувь, которую покупала до появления дочери. Большинство пользователей Сети отметили, что подобная проблема среди рожениц очень распространена и дали совет постепенно покупать новую.