Российские ученые разрабатывают «говорящие учебники» для незрячих студентов





В работе принимают участие специалисты АНО «Научно-исследовательский центр «Образование. Качество. Отрасль» и Саратовский государственный университет. Представители проекта отмечают, что «говорящие учебники» для незрячих людей сильно отличаются от обычных, поэтому речь не идет о простом озвучивании последних. В них будут использоваться специальные методы подачи и объяснения информации, удобные людям, не имеющим возможности видеть окружающий мир.Важный аспект «говорящего учебника» – это навигация. Незрячим студентам крайне сложно переключаться между разделами голосовых книг, ведь они для этого не приспособлены. Специалисты обещают поиск не только по главам и заголовкам, но и по отдельным словам. В настоящий момент не известно, как конкретно это будет реализовано.Сейчас группа ученых создает 10 учебных пособий как по гуманитарным направлениям, так и по естественно-научным. «Говорящие учебники» собираются закончить до конца 2020 года. После этого их выложат в открытый доступ в библиотеке Саратовского государственного университета. Возможность первыми воспользоваться ими получат незрячие студенты заведения.