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Российские ученые разрабатывают «говорящие учебники» для незрячих студентов

Российские ученые разрабатывают «говорящие учебники» благодаря получению президентского гранта. Они предназначены для незрячих студентов, желающих освоить сложные специальности, однако не имеющие сейчас такой возможности.
Российские ученые разрабатывают «говорящие учебники» для незрячих студентов

В работе принимают участие специалисты АНО «Научно-исследовательский центр «Образование. Качество. Отрасль» и Саратовский государственный университет. Представители проекта отмечают, что «говорящие учебники» для незрячих людей сильно отличаются от обычных, поэтому речь не идет о простом озвучивании последних. В них будут использоваться специальные методы подачи и объяснения информации, удобные людям, не имеющим возможности видеть окружающий мир.

Важный аспект «говорящего учебника» – это навигация. Незрячим студентам крайне сложно переключаться между разделами голосовых книг, ведь они для этого не приспособлены. Специалисты обещают поиск не только по главам и заголовкам, но и по отдельным словам. В настоящий момент не известно, как конкретно это будет реализовано.

Сейчас группа ученых создает 10 учебных пособий как по гуманитарным направлениям, так и по естественно-научным. «Говорящие учебники» собираются закончить до конца 2020 года. После этого их выложат в открытый доступ в библиотеке Саратовского государственного университета. Возможность первыми воспользоваться ими получат незрячие студенты заведения.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:51

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