В Госдуме хотят усилить наказание за использование гаджетов при вождении





Представитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддерживает меры по ужесточению наказания водителей, использующих гаджеты за рулем. При этом политик не называет использование телефонов основной причиной возникающих ДТП. По его мнению, аварии случаются из-за сознательного проезда на красный свет светофора или движении по встречной полосе. Депутат представил результаты исследований, которые подтвердили вину личностного фактора в 60% от всех происшествий.Лысаков все же называет использование устройств во время вождения опасным фактором, который слишком "мягко" наказывается. По текущему законодательству водителю грозит всего лишь штраф в виде 1,5 тысяч рублей, что никаким образом не мотивирует к безопасной езде. Усиление взысканий парламентарий считает наиболее действенным методом. Кроме прочего, он раскритиковал современную практику составления протоколов аварий, которые не указывают факта разговоров по телефону. В качестве примера безопасного дорожного движения Лысаков привел Израиль, в котором присутствует ответственность за любое отвлечение водителя от дороги.