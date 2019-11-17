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«Дочка будет?»: Пользователи Сети угадывают пол ребенка по форме живота Анастасии Костенко

Звездная пара Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова уже точно знают пол своего будущего ребенка. Однако поклонники пары решили самостоятельно угадать, кого же ждать ребятам: мальчика или все-таки девочку.
«Дочка будет?»: Пользователи Сети угадывают пол ребенка по форме живота Анастасии Костенко

Анастасия Костенко вновь опубликовала в Сети фото со своего отдыха. На них отчетливо видно, что она уже успела заработать бронзовый загар, но ее округлившийся живот все же остался бледным. Ее муж Дмитрий Тарасов дал совет, чтобы она в целях безопасности как можно меньше проводила времени на солнце. Анастасия последовала ему и старается себя беречь.

Большинство ее поклонников отметили, что девушка выглядит очень счастливой и, похоже, уже успела отойти от тех скандалов, которые образовались вокруг ее семьи. Были и те, кто пытался угадать, кого же ждут в семье: мальчика или все-таки девочку. Они внимательно рассмотрели живот Анастасии и практически единогласно решили, что она ждет девочку. Однако некоторые все-таки отметили, что будет мальчик. Самой неординарной оказалась версия про близнецов.

Напомним, что семья Тарасовых на данный момент отдыхает в Абу-Даби, а их старшая дочь там поменяла рацион и теперь ест абсолютно все.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:59

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