АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Антонио Бандерас открыл собственный театр в родном городе

Известный испанский актер Антонио Бандерас наконец-то воплотил в жизнь свою давнюю мечту. Знаменитость открыл собственный театр в родном городе Малаге, его зал рассчитан на более чем 800 человек, звезда сыграл в первой постановке.
Антонио Бандерас открыл собственный театр в родном городе

Ею стал мюзикл «Кордебалет», в нем Антонио Бандерас исполнил одну из главных ролей. Актер воплотил образ хореографа Зака, занимающегося отбором артистов в собственную труппу. Главный мотив произведения – помощь музыкальному театру людей, предпочитающих не называть свои имена. По словам знаменитости, такой сюжет как нельзя лучше подходит для этого события. Также стоит отметить, что «Кордебалет» является знаменитым мюзиклом, побившим все существовавшие до него рекорды «долголетия». Впервые его сыграли на Бродвее в Нью-Йорке в 1975 году, с тех пор он там шел без перерыва в течение 15 лет.

После дебюта поставки в театре в Малаге начнется большой гастрольный тур по всей Испании, знаменитый актер собирается принять в нем непосредственное участие.

Напомним, Антонио Бандерас уже давно хотел открыть собственный театр в родном для себя городе Малага, однако все время откладывал эту идею, но в 2017 году все изменилось. Тогда у актера случился инфаркт, заставивший его пересмотреть взгляды на жизнь. Поэтому знаменитость ускорил реализацию проекта и ежегодно выделял на него по 200 тысяч евро.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущая "Дома-2" Юлия Ефременкова тяжело восстанавливается после…
Люба Дробкова: «У Артема Сороки «там» всё очень…
Эммануил Виторган показал публике лицо своей младшей…
Социолог: Треть населения России через 10 лет будет…
«Беременность?»: Звезда "Дома-2" Майя Донцова заметно…
Российские ученые разрабатывают «говорящие учебники» для незрячих…
Дмитрий Губерниев выступил против отправки Бузовой на…
Звезда "Дома-2" Александра Артемова так и не смогла вернуть былую форму после…
Huawei вознаградит хакеров 200 тысячами евро, если они смогут взломать смартфоны…
Антонио Бандерас открыл собственный театр в родном…
В Госдуме хотят усилить наказание за использование гаджетов при…
«Дочка будет?»: Пользователи Сети угадывают пол ребенка по форме живота Анастасии…
Врачи рассказали, как избавиться от болей в горле без…
Оператор “Джокера” Лоуренс Шер получил главный приз на фестивале в…
Минздрав сообщил, что в России выживают 98% недоношенных…
Участник "Дома-2" Мондезир Свет-Амур с кулаками кинулся на Федора…
Американец убил возлюбленную-инвалида и выдавал себя за…
«Ревела в три ручья»: Валерия рассказала о своих впечатлениях от концерта Алексея…
Назван ТОП-5 японских внедорожников с большим расходом…
Сын Анны Нетребко впервые вышел на…
Директор Realme случайно показал, что он пользуется…
На 82-м году жизни скончался фотограф Терри…
Лера Кудрявцева жестко ответила Дмитрию Шепелеву после комментария в ее…
Сотрудники ГИБДД смогут определять наркотики в слюне…
Ученые рассказали, каким образом спиртное и курение вредят…
Лайма Вайкуле рассказала о своих гастрономических…
Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием…
Эксперты составили список наиболее эффективных для здоровья гаджетов на 2020…
Елену Малышеву обвинили в популяризации сдачи платных…
Психолог рассказала, что содержимое холодильника человека может рассказать о его…
В Marvel рассказали о выходе новых фильмов, которые будут показаны в 2022-2023…
Семена кунжута оказались полезными для сердца и борьбы с…
В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold…
Ева Лонгория появилась на публике в сексуальном…
Эксперты составили рейтинг новых пикапов в России по доступной…
Синоптики рассказали о начале климатической зимы в…
Александр Васильев признал, что его “любимой женщиной” является Юлия…
Жирная пища провоцируют развитие слепоты в…
Метеочувствительность назвали тревожным сигналом о скрытых…
Юлия Высоцкая боялась выйти на сцену в…
Просмотреть все новости