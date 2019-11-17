Антонио Бандерас открыл собственный театр в родном городе





Ею стал мюзикл «Кордебалет», в нем Антонио Бандерас исполнил одну из главных ролей. Актер воплотил образ хореографа Зака, занимающегося отбором артистов в собственную труппу. Главный мотив произведения – помощь музыкальному театру людей, предпочитающих не называть свои имена. По словам знаменитости, такой сюжет как нельзя лучше подходит для этого события. Также стоит отметить, что «Кордебалет» является знаменитым мюзиклом, побившим все существовавшие до него рекорды «долголетия». Впервые его сыграли на Бродвее в Нью-Йорке в 1975 году, с тех пор он там шел без перерыва в течение 15 лет.После дебюта поставки в театре в Малаге начнется большой гастрольный тур по всей Испании, знаменитый актер собирается принять в нем непосредственное участие.Напомним, Антонио Бандерас уже давно хотел открыть собственный театр в родном для себя городе Малага, однако все время откладывал эту идею, но в 2017 году все изменилось. Тогда у актера случился инфаркт, заставивший его пересмотреть взгляды на жизнь. Поэтому знаменитость ускорил реализацию проекта и ежегодно выделял на него по 200 тысяч евро.