Участник "Дома-2" Мондезир Свет-Амур с кулаками кинулся на Федора Стрелкова
Участник телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Мондезир Свет-Амур вышел из себя и набросился на Федора Стрелкова.
Все более напряженной среди участников реалити-шоу "Дом-2" становится борьба за звание "Человек года". Если посмотреть анонс эфира, который только должен выйти, то становится понятным, что теперь между собой в прямом смысле этого слова столкнулись Мондезир Свет-Амур и Федор Стрелков.
Конфликт, который в итоге перерос в драку, начался на общей кухне. Стоит отметить, что его инициатором стал как раз Мондезир Свет-Амур. Свидетели очень хотели их успокоить, но у них в итоге ничего не вышло. Парни в итоге стали даже стеной между двумя дебоширами.
За их словами, которые практически все были нецензурными, становится практически не понятно, из-за чего началась ссора. Большинство поклонников уверены, что все началось как раз из-за конкурса "Человек года". Стоит подчеркнуть, что свои отношения молодые люди в итоге продолжили выяснять на улице, так как угомонить их не вышло.
Все более напряженной среди участников реалити-шоу "Дом-2" становится борьба за звание "Человек года". Если посмотреть анонс эфира, который только должен выйти, то становится понятным, что теперь между собой в прямом смысле этого слова столкнулись Мондезир Свет-Амур и Федор Стрелков.
Конфликт, который в итоге перерос в драку, начался на общей кухне. Стоит отметить, что его инициатором стал как раз Мондезир Свет-Амур. Свидетели очень хотели их успокоить, но у них в итоге ничего не вышло. Парни в итоге стали даже стеной между двумя дебоширами.
За их словами, которые практически все были нецензурными, становится практически не понятно, из-за чего началась ссора. Большинство поклонников уверены, что все началось как раз из-за конкурса "Человек года". Стоит подчеркнуть, что свои отношения молодые люди в итоге продолжили выяснять на улице, так как угомонить их не вышло.