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Американец убил возлюбленную-инвалида и выдавал себя за неё

Полиция США сообщает о необычном преступлении, совершенном в городе Лас-Вегас. Известно, что американец убил возлюбленную-инвалида и выдавал себя за неё в соцсетях.

Как передают сотрудники лос-анджелесской полиции, 38-летний мужчина подозревается в убийстве умственно отсталой женщины, с которой у него была интимная связь. Тело 33-летней погибшей нашли в пустыне вблизи города только через два месяца после происшествия. По предварительной информации, смерть наступила от удушья вследствие применения физической силы. Долгое время правоохранительные органы и родственники жертвы поддавались обману со стороны фигуранта дела, который отправлял сообщения в соцсетях от имени покойной.

Лишь после подозрений со стороны семьи и их обращении в полицию, удалось установить личность женщины и провести задержание подозреваемого. Известно, что во время проведения следствия и установления обстоятельств произошедшего, сотрудники добились признания от предположительного преступника. На данный момент проводится ДНК-анализ обнаруженного тела для последующей передачи результатов в суд. В случае доказательства вины фигуранту грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое усугубляется фактом использования чужого аккаунта в соцсетях.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:20

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