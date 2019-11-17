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Samsung Galaxy S11 сможет снимать видео в разрешении 8K

Компания Samsung продолжает готовиться к выходу своего нового флагмана – Samsung Galaxy S11. Стало известно, что новинка получит камеру с разрешением 108 МП, которая сможет снимать видео в 8K и 30 кадров в минуту.
Samsung Galaxy S11 сможет снимать видео в разрешении 8K

Данная информация была получена из бета-версии фирменной оболочки Samsung One UI 2.0. Компания продолжает готовить ее к выходу флагмана Samsung Galaxy S11, поэтому в ней появляется все больше упоминаний этого смартфона. Изначально стало известно, что новинка получит основную камеру на 108 МП. Теперь же эксперты установили, что устройство сможет снимать видео в формате 8K или разрешении 33 млн пикселей, хотя у Samsung Galaxy S10 этот показатель составлял всего 12 млн. Примечательно, что запись можно с 30 кадрами в минуту.

Также энтузиасты обнаружили еще одну интересную подробность относительно смартфона Samsung Galaxy S11. Флагманское решение компании получит экран с соотношением сторон 20:9. Такие слухи ходили уже не первый месяц, так как специалисты компании работают над новым дисплеем подобного формата. Другие его подробности пока не известны. Считается, что в нем должна быть врезанная фронтальная камера. Также предполагается, что модель получит процессор Exynos 990.

Напомним, презентация новой модельной линейки Samsung Galaxy S11 должна пройти в начале 2020 года. Южнокорейский бренд представляет каждое новое поколение этих смартфонов в первом квартале года.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:00

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